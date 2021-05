पहलवान सुशील कुमार पर गिरी गाज, उत्तर रेलवे ने किया नौकरी से सस्पेंड

उत्तर रेलवे ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई पहलवान सागर की हत्या के कथित मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार (Sushil Kumar) को नौकरी से सस्पेंड कर दिया है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने मंगलवार को बताया कि सुशील कुमार को उत्तर रेलवे में नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और आपराधिक जांच चल रही है।

ओलंपिक पुरस्कार विजेता सुशील कुमार उत्तर रेलवे में वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक है। वह 2015 से प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली सरकार में हैं जिसने उन्हें स्कूली स्तर पर खेलों के विकास के लिए छत्रसाल स्टेडियम में विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के तौर पर तैनात किया था।

पुलिस की पूछताछ में घबराए हुए दिखे पहलवान सुशील, बार-बार बदलते रहे बयान

अधिकारियों ने बताया कि 2020 में सुशील कुमार की प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाई गई थी और उन्होंने 2021 में भी सेवा विस्तार के लिए आवेदन दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें उनके मूल कैडर उत्तर रेलवे में भेज दिया गया।

