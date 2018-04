ओला कैब में महिला से गैंगरेप, शराब पीने से किया था इनकार

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में ओला कैब में महिला के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला ने सेक्टर 37 से ओला कैब बुक की थी। महिला का ओरोप है कि सफर के दौरान पहले ड्राइवर ने महिला को शराब पीने को कहा और महिला के मना करने पर ड्राइवर ने साथियों के साथ महिला का गैंगरेप किया।

महिला ने आरोप लगाया है कि शराब पीने से इनकार करने के बाद ड्राइवर ने दयानगर गांव के पास वाले जंगल के पास कैब को रोका। इसके बाद साथियों के साथ मिलकर महिला के दुष्कर्म किया।

Greater Noida: Woman, who had booked a cab, allegedly gang-raped after she was forced to consume alcohol in the cab before being taken to a forest area near Jarcha. At least 6 people detained. Woman sent for medical test.