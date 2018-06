दिल्ली : सड़क के किनारे मिले बैग में मिला महिला का शव, हाथ-पैर गायब

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सरिता विहार इलाके की हाजी कॉलोनी में बैग के अंदर एक महिला का क्षतविक्षत शव मिला है। शव के हाथ और पैर कटे हुए थे।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार को सूचना मिली थी कि एक खाली प्लॉट के नजदीक सड़क के किनारे बैग पड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब बैग को खोलकर देखा था उसके अंदर एक महिला का शव था।

Delhi: Police found dismembered body of a woman in a bag near Haji colony in Sarita Vihar police station limits yesterday. A case has been registered under sections 302 & 201 of IPC and further investigation is underway.