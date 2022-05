दिल्ली में झगड़े के बाद सड़क पर महिला से मारपीट, फिर कार से घसीटा; 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

राजधानी दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ सड़क पर मारपीट और कार से घसीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

इस खबर को सुनें