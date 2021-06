दिल्ली में शराब की दुकानें भी ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी, रेस्टोरेंट रहेंगे बंद, जानिए जिम, सैलून और सिनेमा हॉल का हाल

दिल्ली सरकार ने शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में दी गई ढील के बारे में एक स्पष्टीकरण जारी किया है। स्पष्टीकरण के अनुसार, सरकार ने कहा है कि राजधानी में शराब की दुकानें सोमवार 7 जून से ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी। रेस्तरां और बार अभी बंद ही रहेंगे, भले ही वो बाजार और शॉपिंग मॉल में क्यों न हों। जिम, स्पा, सैलून, पार्लर और सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। हालांकि, रजिस्ट्री जैसी राजस्व सेवाएं राष्ट्रीय राजधानी में अनलॉक प्रक्रिया के दौरान काम कर सकती हैं।

इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में जारी लॉकडाउन के बीच कुछ क्षेत्रों के लिए ढील देने की घोषणा की। दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया गया था जब दिल्ली अब तक के अपने सबसे खराब स्वास्थ्य संकट जूझ रही थी और यहां प्रतिदिन कोरोना के 23,000-28,000 नए मामले सामने आ रहे थे। केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अन्य गतिविधियों में और ढील के साथ लॉकडाउन अभी आगे भी जारी रहेगा।

"AIl malls, markets, and market complexes (except weekly Markets) shall be allowed to open between 10 AM to 8 PM on an odd-even basis outside the containment zones with effect from 5 am on June 7," DDMA orders read. pic.twitter.com/VTiMGRvj5b