दिल्लीवालों के लिए राहत की खबर है। राजधानी में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार नीचे आता जा रहा है। स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द ही लॉकडाउन हटाया जा सकता है, लेकिन सख्ती जारी रह सकती है। आज जहां साढ़े 12 हजार से अधिक नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, वहीं साढ़े 13 हजार से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। अब पॉजिटिविटी रेट 17.76 फीसदी पर आ गया है, जो सोमवार को 19.10 फीसदी पर था।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 12,481 नए मरीज मिले हैं, वहीं 347 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों का कुल आंकड़ा 20 हजार के पार पहुंच गया है। सोमवार को 12,651 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी।

दिल्ली में खत्म हो गई कोरोना की दूसरी लहर की पीक? सत्येंद्र जैन ने कही ये बात

बुलेटिन के अनुसार, आज 13,583 मरीज पूरी तरह ठीक होकर कोरोना मुक्त हो गए, जबकि सोमवार को यह संख्या 13,306 थी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 13,48,699 हो गई है और 51,480 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। राजधानी में अब कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केस 83,809 हैं। वहीं, अब तक कुल 12,44,880 मरीज इस महामारी को मात देकर कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इसके साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 20,010 हो गई है।

