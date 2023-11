दिवाली के अगले दिन पटाखे क्यों फोड़े, आपके पास पुलिस है तो रोका क्यों नहीं; AAP ने पूछा

ऐप पर पढ़ें

दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़े वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखे शब्द बाण चल रहे हैं। अब केजरीवाल सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो लोगों को दिल्ली में पटाखे फोड़ने के लिए उकसा रही थी। गोपाल राय ने पूछा है कि आपके पास पुलिस है तो आपने पटाखा जलाने के नियमों को तोड़ने वालों को रोका क्यों नहीं? मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में AQI घातक श्रेणी में रहा। सुबह एक बार फिर दिल्ली के आसमान में धुंध छाया रहा।

गोपाल राय ने कहा, 'बीजेपी अपनी गलतियां छिपा रही है। मैंने हाल ही में कई भाजपा नेताओं के बयान सुने हैं और इनमे से भी अपने बयानों से अलग-अलग तरीके से अपनी गलतियां छिपा रहे हैं। सोमवार को कोई पर्व नहीं था तो फिर उस दिन क्यों आतिशबाजी हो रही थी? वो कहां से आए हैं? एक भाजपा नेता ने कहा कि आप सरकार आतिशाबाजी रोकने में नाकाम रही। आपके पास दिल्ली पुलिस है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा पुलिस आपके हाथ में तो फिर कौन फेल हुआ? इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि पटाखे जलाए जाएं।'

गोपाल राय ने आगे कहा कि ऐसी आशंका थी कि दिवाली के बाद हवा की गति धीमी हो जाएगी और इसी की वजह से धुंध जैसे हालात पैदा हुए। सोमवार को भी आतिशबाजी हुई और पलूशन का स्तर एक बार फिर कल से भी बुरा हो गया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि दिल्ली में निजी वाहनों पर लगी पाबंदियां जारी रहेंगी।

गोपाल राय ने कहा, 'हमने एक दिन पहले तय किया था कि Grap-4 के नियम लागू रहेंगे। पानी छिड़काव का कैंपेन चलेगा। वाहनों पर प्रतिबंध अभी जारी रहेगा। धूल को खत्म करना जरूरी है।' According to the Central Pollution Control Board (CPCB) के मुताबिक, आज दिल्ली का एक्यूआई घातक श्रेणी में रहा।

प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के बीच, दिल्ली में मंगलवार को सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर खराब रहा और इससे जल्द राहत मिलने के आसार नहीं है। बारिश के कारण मिली राहत के बाद दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि दर्ज की गयी और प्रतिबंध के बावजूद दिवाली की रात लोगों द्वारा की गई आतिशबाजी से सोमवार को धुंध का दौर फिर लौट आया। वायु गुणवत्ता निगरानी में विशेषज्ञता रखने वाली स्विट्जरलैंड की कंपनी 'आईक्यूएयर' के अनुसार, सोमवार को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली सबसे ऊपर रही। इसके बाद पाकिस्तान के लाहौर और कराची थे, जबकि प्रदूषित शहरों में मुंबई पांचवे और कोलकाता छठे स्थान पर रहे।