दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को न्यूज पोर्टल The Wire को आदेश दिया कि वो दिल्ली के मुख्य सचिव के बेटे करण चौहान पर द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन में कथित भ्रष्टाचार करने से संबंधित अपने आर्टिकल को न्यूज पोर्टल से हटा ले। दरअसल National Highways Authority of India (NHAI) ने बामनोली गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए जमीन का अधिग्रहण किया था। The Wire के आर्टिकल में यह बताया गया है कि इस भूमि अधिग्रहण में जमीन के बाद ज्यादा मुआवजा हासिल कर मुख्य सचिव के बेटे करण चौहान से संबंधित एक कंपनी को फायदा पहुंचाया गया था। लेकिन अब न्यूज पोर्टल के इस आर्टिकल को हटाने का निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने दिया है।

इससे पहले अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए हाई कोर्ट ने जिस आधार पर आर्टिकल पब्लिश किया गया था उसपर सवाल उठाया था। साथ ही साथ अदालत ने कहा था कि आरोपों में सत्य की झलक होनी चाहिए। अदालत की बेंच ने न्यूज पोर्टल द वायर के वकील सरीम नावेद से कहा, 'मुझे आधार दिखाइए। आपके पास कौन सी चीज है जिसके आधार पर आपने आरोप लगाया है? मुझे दिखाइए की आपके आरोपों में सच्चाई की झलक है। प्रेस का सदस्य होने के नाते क्या सनसनी बनाने के पीछे कोई कानून नहीं है? आप अतिश्योक्ति में शामिल हैं।'

इस आर्टिकल में कहा गया है कि विवाद तब शुरू हुआ जब साउथ वेस्ट दिल्ली के जिलाधिकारी हेमंत कुमार ने एडिशनल डीएम द्वारा साल 2018 में 19 एकड़ जमीन के लिए 41.52 करोड़ रुपये दिए जाने की अनुमति के बदले 15 मई, 2023 को 353 करोड़ रुपया मुआवजा देने के लिए कहा। यह मुआवजा सुभाष चंद्र कठुरिया और उनके भाई विनोद कठुरिया को दिया गया। आर्टिकल में आरोप लगाया गया है कि 19 एकड़ जमीन के लाभुक सुभाष चंद कठुरिया अमन सरीन के ससुर थे। अमन सरीन एक रियलिटी फर्म अनंतराज लिमिटेड के प्रोमोटर हैं और उनका करण चौहन से नजदीकी व्यापारिक संबंध था।

दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और द वायर और उसके रिपोर्टर को आदेश देने की गुहार कोर्ट से लगाई थी। उन्होंने गुहार लगाई थी कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रामक और झूठी बातों का प्रचार पोर्टल के अलावा गूगल, ट्वीटर और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर उनकी मानहानि की गई है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने 2 करोड़ 5 लाख रुपये का हर्जाना भी मांगा था। इसके साथ ही उन्होंने गुहार लगाई थी कि उन्हें बदनाम करने वाली सामग्री को एक्स से भी हटाया जाए।

इससे पहले जब मंगलवार को नरेश कुमार वरिष्ठ वकील मनिन्दर सिंह के जरिए अदालत में पेश हुआ तब उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि यह आर्टिकल उनकी छवि को खराब करने के लिए पब्लिश किया गया और ट्विटर पर री-ट्वीट पाने के लिए इसे डाला गया। उन्होंने यह भी कहा कि द वायर के संस्थापकों में से एक की भूमिका दिल्ली आबकारी नीति केस में भी सामने आई थी। नरेश कुमार ने कहा था, 'आर्टिकल को इसी लिए पब्लिश किया गया था ताकि सोशल मीडिया पर मुझे टारगेट किया जा सके। मैं कोई राजनेता नहीं हूं।'