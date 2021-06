प्यास बुझाएं या कोरोना से बचाएं...दिल्ली में पानी की किल्लत, टैंकर आते ही ऐसे उमड़ते हैं लोग, देखिए VIDEO

राजधानी दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ ही कुछ इलाकों में पेयजल संकट भी गहराने लगा है। बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान लोग इलाके में टैंकर आते ही मक्खियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और इस दौरान वो कोरोना से बचाव के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग तक को नजरअंदाज करते देखे जा सकते हैं।

जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एनडीएमसी) के अंतर्गत आने वाले चाणक्यपुरी इलाके के विवेकानंद कैंप में भी इन दिनों लोग पानी की समस्या से परेशान हैं।

एक स्थानीय महिला ने बताया कि यहां पानी की बहुत दिक्कत है, पानी का टैंकर सुबह-शाम आता है, लेकिन इसका कोई निश्चित समय नहीं है। पानी के टैंकर का इंतजार करते-करते कई बार तो पूरा दिन निकल जाता है और कभी-कभी काम भी छोड़ना पड़ता है। पानी नहीं होगा तो दिन भर के सारे काम कैसे होंगे।

"(NDMC) Water tanker comes twice a day but there is no fixed timing. We have to wait for hours and sometimes skip work too", say locals pic.twitter.com/pSmfChJfGO