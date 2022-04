VHP ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को बताया आतंकियों का स्लीपर सेल, कहा- जहांगीरपुरी हिंसा एक आतंकी घटना

सुरेंद्र जैन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आज आतंकवादियों के स्लीपर सेल बन गए हैं। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि एनआईए से जांच कराई जानी चाहिए क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा शामिल है।

नई दिल्ली | एएनआई Praveen Sharma Mon, 18 Apr 2022 12:12 PM

