अब नोएडा में अवैध मजारों के खिलाफ होगा राज्यव्यापी आंदोलन, VHP ने जिला प्रशासन को चेतावनी देकर खोला मोर्चा

विहिप नेता ने नोएडा प्रशासन से कहा कि नोएडा में बहुत तेजी से कुकुरमुत्तों की तरह जगह-जगह अवैध मजारों का निर्माण हो रहा है। यदि इन अवैध ढांचों को अविलंब नहीं हटाया गया तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा।

