दिल्ली में आज से 18+ वाले युवाओं का वैक्सीनेशन रुका, केजरीवाल बोले- रविवार से सभी सेंटर हो जाएंगे बंद

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब काफी कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 2200 नए केस सामने आए हैं। संक्रमण दर भी घटकर 3.5% रह गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना का खतरा अब टल गया है।

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आज से 18 साल से ऊपर के युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितनी वैक्सीन भेजी थीं वो खत्म हो गई हैं। कुछ वैक्सीन की डोज बची हैं वो कुछ सेंटर में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक खत्म हो जाएंगी। दिल्ली में रविवार से युवाओं के वैक्सीनेशन के सभी सेंटर बंद हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली का वैक्सीन कोटा पहले से भी कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है। इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख मिलीं, जबकि जून के लिए केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएंगी। अगर हर महीने 8 लाख वैक्सीन मिलीं तो 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने में 30 महीने से भी अधिक लग जाएंगे।

Vaccination for the 18+ category halted in Delhi from today. Vaccine stock for this category has been consumed. Due to this, their vaccination centres have been shut. Only a few vaccines are available at some centres which will be administered today: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/rC96M5ZvS6