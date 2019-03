उपहार अग्निकांड: सुशील और गोपाल अंसल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

दिल्ली की अदालत ने उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में सुशील अंसल और गोपाल अंसल के खिलाफ मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किए।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। अदालत इस प्रकरण में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, पिछले 20 वर्षों से पीड़ितों के परिवारों की तरफ से कानूनी लड़ाई लड़ रहीं नीलम कृष्णामूर्ति ने जल्द तारीख दिए जाने की मांग की थी। उनकी दलील दी थी कि यह मामला 10 साल पुराना है जिसमें पहले ही काफी विलंब हो चुका है। कृष्णामूर्ति ने इस अग्निकांड में अपने दो बच्चों को खो दिया था।

Uphar cinema fire matter: Non-bailable warrant has been issued against Sushil Ansal and Gopal Ansal by Chief Metropolitan Magistrate of Delhi's Patiala House Court for allegedly tampering with evidence.