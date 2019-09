हजारों की संख्या में नाराज यूपी के किसान दिल्ली बॉर्डर पहुंचे, करेंगे प्रदर्शन, हाई अलर्ट पर पुलिस

उत्तर प्रदेश के नाराज किसान अपनी मांगों को लेकर आज शनिवार को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। दिल्ली में प्रवेश कर सभी किसान घाट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। किसान नोएडा से चिल्ला बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करेंगे। पहले हुए किसानों के प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा को नजर में रखते हुए प्रशासन ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है।

माना जा रहा है कि अगर पुलिस किसानों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति देती है तो चिल्ला बॉर्डर से राजघाट के समीप किसान घाट से सटे इलाकों में यातायात भी प्रभावित हो सकता है। दिल्ली में प्रदर्शन करने आ रहे किसानों की तादाद हजारों की संख्या में है। बताते चलें कि कल यानि शुक्रवार की रात तक हुई दोनों पक्षों में बातचीत के बाद यही निष्कर्ष निकला था कि अगर किसान दिल्ली पुलिस के निर्देशों के हिसाब से चलेंगे तभी उन्हें दिल्ली में प्रवेश मिल पाए।

किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर आ रहे हैं। जो कि दिल्ली यातायात नियम के तहत गलत है। इसे देखते हुए दिल्ली के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली के सवारी गाड़ी की तरह इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी है। अगर किसान अपनी गाड़ियां बॉर्डर पर छोड़कर पैदल मार्च कर किसान घाट तक जाते हैं तो उन्हें जाने दिया जाएगा। ट्रैक्टर-ट्रॉली से किसानों को घाट तक जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

UP farmers begin march from Noida Sector-69 to Delhi's Kisan Ghat, over their demands of payment of sugarcane crop dues, full loan waiver and making electricity used in farming free among others. pic.twitter.com/gPb2YY8gYm