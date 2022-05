बिजली की स्थिति को लेकर जनता को गुमराह कर रही दिल्ली सरकार, केंद्रीय मंत्री ने सत्येंद्र जैन को लिखकर दिया जवाब

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सभी पांच थर्मल पावर स्टेशनों के पास 5-8 दिनों के लिए पर्याप्त आरक्षित कोयला भंडार है। गलत आंकड़ों का इस्तेमाल कर दहशत पैदा करने की कोशिश की गई और यह निंदनीय है।

Mon, 02 May 2022 10:09 AM

Praveen Sharma नई दिल्ली | पीटीआई Mon, 02 May 2022 10:09 AM

