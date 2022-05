दिल्ली फिर हुई शर्मसार, 6 माह की बच्ची सहित 2 सगी बहनों से रेप, 40 वर्षीय एक आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में छह महीने की बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोपी एक 40 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने शनिवार को हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

