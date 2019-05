दिल्ली : सेप्टिक टैंक साफ करते समय 2 मजदूरों की मौत, 3 की हालत गंभीर

राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। सफाई के लिए सेप्टिक टैंक में उतरे पांच मजदूर बेहोश हो गए। सभी मजदूरों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं तीन अन्य की हालत भी गंभीर बनी हुई है।

उत्तर-पश्चिम दिल्ली में मंगलवार को एक मकान के सेप्टिक टैंक में उतरने के बाद दो मजदूरों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, पुलिस उपायुक्त (रोहिणी) एस.डी. मिश्रा ने बताया कि यह घटना दोपहर में रोहिणी के प्रेम नगर इलाके में हुई। पांच मजदूर एक पुराने मकान के सेप्टिक टैंक में उतरने के बाद बेहोश हो गए। इस मकान की मरम्मत का काम चल रहा है।

