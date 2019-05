शूटआउट एट दिल्ली: द्वारका में हुए गैंगवार में 2 बदमाशों की मौत, 1 घायल

राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में आज शाम को हुई गैंगवार में दो बदमाशों की गोली लगने से मौत हो गई और एक घायल है। बदमाशों के दो गैंगों के बीच हुई इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से करीब 7 राउंड फायरिंग हुई।

जानकारी के अनुसार, राजस्थान नम्बर (आरजेड़) नम्बर की गाड़ी का बदमाश पीछा कर रहे थे। राजस्थान नम्बर की गाड़ी में भी बदमाश थे। दिल्ली के द्वारका इलाके में पहुंचते ही दोनों गाड़ी में मौजूद बदमाशों के बीच फायरिंग शुरू हो गई।

#SpotVisuals: Two miscreants killed in exchange of fire with police in Dwarka, Delhi. More details awaited pic.twitter.com/FLS9o893UF