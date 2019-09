दिल्ली : इंडिया गेट के पास बेकाबू ट्रक ने बाप-बेटी को कुचला, 2 अन्य घायल

राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास मंगलवार को एक बेकाबू ट्रक ने एक ऑटो रिक्शा और राहगीरों को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

पुलिस ने कहा कि इस हादसे में एक व्यक्ति और उसकी आठ साल की बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक ने ट्रक से अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया। पुलिस ने चालक रमन को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मान सिंह रोड पर हुई इस दुर्घटना के बारे में हमें रात12:20 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन कॉल आई। एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया तो पाया कि ट्रक राजपथ लॉन (दक्षिण की ओर) में कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद फुटपाथ पर चढ़ गया था।

अधिकारी ने कहा कि लड़की मान्या के 42 वर्षीय पिता केवल दीवान दुर्घटना के बाद ट्रक के पीछे पड़े मिले। अस्पताल पहुंचने पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक गीता कॉलोनी के निवासी थे।

Delhi: Two killed and two injured after a dumper truck ran over an auto-rickshaw and pedestrians on Man Singh Road near India Gate, last night. Driver of dumper truck arrested by the police. pic.twitter.com/tC9tPwQ6v5