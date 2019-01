दिल्ली : नजफगढ़ में बारिश के कारण गोदाम की दीवार गिरी, दो लोगों की मौत

दिल्ली के नजफगढ़ में सोमवार को हुई बारिश के कारण एक गोदाम की दीवार गिरने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई। घटना शाम चार बजे की है।

दिल्ली अग्निशमन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के नांगली सकरावती में सोमवार को एक गोदाम की दीवार गिरने से मलबे में दबकर दो लोगों की मौत हो गई। अधिकारी ने कहा कि कबाड़ से भरे गोदाम की दीवार के पास में कुछ खुली टाइलें रखी हुई थीं।

Visuals: 2 dead after a wall of a godown collapsed in Nangli area in Delhi's Najafgarh, earlier today. More details awaited. pic.twitter.com/6HslDBMqfc