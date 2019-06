दिल्ली में मुठभेड़ के बाद दो कुख्यात गैंगस्टर भाई गिरफ्तार, हत्या के कई मामलों हैं शामिल

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को तड़के हुई मुठभेड़ के बाद दो गैंगस्टरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी दी।

नई सीलमपुर क्षेत्र में पुलिस द्वारा दो भाइयों सलमान उर्फ मुन्ना और नजीम को गिरफ्तार करने के पश्चात पुलिस की गिरफ्त से बच निकलने के प्रयास में दोनों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों भाई गैंगस्टर हैं और गैंगवार के कई मामलों में शामिल हैं। तीन महीने पहले ही अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने प्रतिद्वंदिता के कारण दो लोगों की हत्या कर दी थी।

Delhi: Two miscreants arrested by Special Cell of police after an exchange of fire in Hiranki village, Burari. One of the two arrested miscreants was injured in the operation. pic.twitter.com/8P4DgKSij3