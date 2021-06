खाकी वर्दी की आड़ में काली करतूत, मोबाइल फोन छीनने वाले दो सिविल डिफेंस मार्शल रंगे हाथ दबोचे

दिल्ली में पुलिस की तरह दिखने वाली खाकी वर्दी की आड़ में कुछ दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मियों द्वारा फर्जी चालान काटने, मारपीट करने और लूटपाट जैसी काली करतूतें आए दिन सामने आ रही हैं। बीते दो दिन में ऐसे दो मामले सामने आ चुके हैं। नरेला इलाके में एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीनने के आरोप में पुलिस ने सिविल डिफेंस के दो मार्शलों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपियों की पहचान गौरव (20) और आयुष (20) के तौर पर हुई है, जो नरेला के ही रहने वाले हैं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हरियाणा में सोनीपत का रहने वाला विकास कुमार सोमवार रात साढ़े नौ बजे अपना काम खत्म कर एक रिश्तेदार के साथ घर लौट रहा था। नरेला के एमएसपी मॉल के पास पहुंचते ही बाइक पर दो लोग वहां आए और उन्हें रोका और थप्पड़ मारकर उसका मोबाइल फोन छीन लिया। इस दौरान गश्त पर निकली पुलिस ने शोरगुल की आवाज सुनी और तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस के वहां पहुंचते ही एक मार्शल ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और बाइक सवार दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों ने अपने नाम बताए और दिल्ली सिविल डिफेंस के मार्शल के तौर पर काम करने की जानकारी दी। उनके पास से विकास कुमार का मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की प्रासंगिक धाराओं के तहत दोनों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है।

02 Delhi #CivilDefence staff caught red-handed when they were robbing 2 labourers in DSIIDC Narela by alert police patrolling team P.S. N.I.A #OND



Robbed mobile phone recovered



01 pulsar motor cycle used for committing offence recovered@CPDelhi @LtGovDelhi @ANI @PTI_News pic.twitter.com/p1FCr4pNJz