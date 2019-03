दिल्ली: फर्नीचर की दुकान में आग लगने से दो बच्चों की मौत

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग के अबुल फजल एन्क्लेव में फर्नीचर की एक दुकान में आग लगने से दो बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि छह वर्षीय एक लड़के और सात वर्षीय एक लड़की की जलकर मौत हुई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''यह एक चार मंजिला इमारत है। मृतकों का परिवार भू-तल पर रहता था और फर्नीचर की दुकान तहखाने में थी। दिल्ली के दमकल विभाग को अपराह्न डेढ़ बजे के करीब आग लगने की सूचना मिली। आग पर काबू पा लिया गया है।

Delhi: Two dead after a fire broke out in a four-storey building in Shaheen Bagh area, today. pic.twitter.com/k4Kw6zIYtt