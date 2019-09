दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े महिला से चेन छीनी, देखें VIDEO

दिल्ली के छावला इलाके में शुक्रवार को मोटरसाइकिल सवार दो झपटमारों ने एक महिला के गले से चेन छीन ली। वारदात को अंजाम देकर बदमाश बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई चेन झपटमारी की यह घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

जानकारी के अनुसार, छावला इलाके में रहने वाली एक महिला शुक्रवार दोपहर में अपने बेटे को स्कूल से लेकर लौट रही थी। दोपहर होने के कारण उस वक्त गली में कोई नहीं था। तभी काले रंग की एक मोटरसाइकिल सवार होकर आए दो बदमाशों ने उस महिला को अकेली देखकर उसके गले से सोने की चेन छीन ली। वारदात को अंजाम देकर बदमाश बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गए।

चेन छीनने के बाद महिला ने उन बाइक सवारों का पीछा भी किया, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गए। इस घटना से महिला स्तब्ध रह गई। हालांकि, बदमाशों की यह करतूत और उनके चेहरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं।

#WATCH Delhi: Two motorcycle-borne assailants snatched chain from a woman in Chhawla area, yesterday. Investigation underway. pic.twitter.com/DJ85Jhzwew