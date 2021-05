दिल्ली में मेडिकल उपकरणों की जमाखोरी में दो गिरफ्तार, 10 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और 2000 पल्स ऑक्सीमीटर बरामद

दिल्ली की मुंडका थाना पुलिस ने बुधवार को कथित तौर पर आवश्यक उपकरणों की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों के पास से 10 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और 2000 पल्स ऑक्सीमीटर बरामद किए हैं।

पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ मुंडका थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 3 महामारी रोग अधिनियम 1987 और 420/188 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस इनके साथ कालाबाजारी में शामिल और लोगों की भी तलाश कर रही है।

बता दें कि, कोरोना महामारी के इस दौर में आज लोगों को अपना टेस्ट कराने से लेकर ऑक्सीजन बेड तक के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हालात इतने बदतर हैं कि इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। आपदा को अवसर में बदलने में लगे कुछ शातिर लोग ऐसे वक्त में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मरीजों से ऑक्सीजन और दवा से लेकर एम्बुलेंस तक मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अब ऐसे लोगों की धरपकड़ तेज कर दी है।

Delhi: Police have arrested two people for allegedly hoarding & black marketing of essential equipment; 10 Oxygen concentrators, 2000 Pulse Oximeters recovered. Case registered under Essential Commodities Act, 3 Epidemic Diseases Act 1987 & 420/188 IPC at Mundka police station pic.twitter.com/Ztxpx8osVG