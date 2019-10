स्वाति मालीवाल और उनके पति को जान से मारने की धमकी देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनके पति नवीन जयहिंद को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के स्पा सेंटरों पर छापेमारी की थी जिसके बाद से उन्हें और उनके पति को लगातार फोन पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। उन्होंने 20 सितंबर को इसकी शिकायत करते हुए धमकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दिल्ली पुलिस आयुक्त को दी थी।

पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने एक अक्टूबर को मामले की एनसीआर की थी। जिसके बाद स्पेशल सेल को ये मामला सौंपा गया था। स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

Delhi: Two people have been arrested by Cyber Crime Unit in connection with the compliant filed by Delhi Commission for Women Chairperson Swati Maliwal (in file pic), regarding threat calls received from unidentified spa owners. Further investigation is underway. pic.twitter.com/2k3NLXaYj7