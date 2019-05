हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर में फिर हुआ गड्ढा, कई गाड़ियों में पंक्चर, 4 घंटे तक लगा जाम

गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर में मंगलवार रात करीब एक बजे फिर गड्ढा हो गया। इस गड्ढे के कारण फ्लाईओवर पर आठ से दस गाड़ियां पंक्चर होकर फंस गईं। वहीं दूध से भरी एक गाड़ी पलट गई। इन गाड़ियों के चालकों की सूचना पर पहुंचे ट्रैफिक थाना प्रभारी ने मौके पर बैरिकेडिंग कराई और रात में करीब तीन बजे फ्लाईओवर को बंद कर दिया।

इसके चलते बुधवार सुबह पीक ऑवर्स में तकरीबन आठ बजे सर्विस रोड पर वाहनों का दबाव बढ़ गया और जाम की स्थिति बन गई। करीब 12 बजे यहां यातायात सुचारू हो सका। इधर दोपहर तीन बजे के बाद फ्लाईओवर पर वाहनों की आवाजाही के लिए दो लेन खोले गए। इससे पहले करीब 12 घंटे तक फ्लाईओवर पर ट्रैफिक बाधित रहा।

Haryana: Traffic movement stopped at Hero Honda Chowk Flyover in Gurugram due to a pothole on the road, work is underway. pic.twitter.com/LA7k10upRG