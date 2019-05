दो वोटर कार्ड : कोर्ट ने गौतम गंभीर मामले में फैसला 13 मई तक के लिए सुरक्षित रखा

दिल्ली की एक अदालत ने गौतम गंभीर के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग का रिकॉर्ड मंगाने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए फैसला 13 मई तक के लिए सुरक्षित कर लिया।

आतिशी ने राज्य चुनाव आयोग में आरोप लगाया है कि उनके प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर का नाम दिल्ली के दो निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज है।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विप्लव डबास ने आतिशी की याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि इस पर 13 मई को आदेश दिया जाएगा। आतिशी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से 'आप' की उम्मीदवार हैं।

AAP's East Delhi Candidate Aatishi's complaint against BJP candidate Gautam Gambhir for allegedly having two voter ID cards: Delhi's Tis Hazari Court reserves the order in summoning of records and documents from the state election commission. Court to pass the order on 13th May.