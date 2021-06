कोरोना वायरस महामारी के बीच कथित तौर पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर सेंट्रल दिल्ली स्थित वायु भवन तक पहुंचे तीन किसानों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पंजाब के रहने वाले तीन लोगों को सोमवार को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनके पास आवाजाही के लिए कोई मूवमेंट पास नहीं था।

अधिकारी ने कहा कि किसानों ने बताया है कि वे कनॉट प्लेस स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने आए थे और वहां दो दिन तक रहे। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने दावा किया कि वे सिंघु बॉर्डर पर जा रहे थे और उनका सेंट्रल दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का कोई इरादा नहीं था।

Three persons were arrested for violating lockdown norms near Vayu Bhawan. They were farmers who were on their way to Singhu border: Delhi Police sources