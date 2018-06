दिल्ली: बुराड़ी में हुई गैंगवार में तीन की मौत, 5 लोग घायल

राजधानी दिल्ली आज एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठी। इस बार जहां यह फायरिंग हुई वो उत्तरी दिल्ली का बुराड़ी इलाका है।

जानकारी के अनुसार, बुराड़ी के संत नगर में सोमवार को स्कॉर्पियो सवार कुछ बदमाशों ने दूसरे गैंग के लोगों पर बीच बाजार अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोगी गैंग और टिल्लू गैंग के बीच हुई इस गैंगवार में 3 की लोगों मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस फायरिंग में राह चलती एक महिला और एक शख्स को गोली लगी है।

#UPDATE: 3 dead, 5 injured in a gang war between members of Gogi gang and Tillu gang.