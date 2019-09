दिल्ली : मंदिर जा रही पत्रकार की मां से लूट की कोशिश नाकाम, महिला घायल

राजधानी दिल्ली में महिलाओं के साथ वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग थाना इलाके में मादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास शुक्रवार सुबह 4.30 बजे के आसपास बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक महिला से उनका बैग छीनने की कोशिश की। हालांकि, वह इस वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे और बाइक लेकर फरार हो गए।

पीड़ित महिला एक निजी चैनल के पत्रकार की मां हैं। वह रोज सुबह अपने घर से पूजा करने के चलते निकलती हैं। शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ, अपने घर से निकलकर वह कुछ दूरी पर ऑटो के आने का इंतजार कर रही थीं, तभी बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने उनसे उनका बैग छीनने की कोशिश की।

Delhi: Three bike-borne miscreants tried to snatch a bag from mother of a journalist near Madipur metro station in Punjabi Bagh police station area at around 4:30 am today. pic.twitter.com/SLw8tXbz3s