सत्येंद्र जैन ने कहा- दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना की कोई जरूरत नहीं

केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को राष्ट्रीय राजधानी में लागू करने से दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने आज एक बार फिर साफ इनकार कर दिया है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि जब आयुष्मान भारत योजना को उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लागू कर दिया गया है, तो वहां के मरीजों को वहां से दिल्ली क्यों भेजा जा रहा है? अगर दिल्ली में इसे लागू कर दिया जाता है तो इससे क्या फायदा होगा? दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है, इससे केवल 10 लाख लोग ही लाभान्वित होंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे।

सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम दिल्ली की 100% आबादी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। हम किसी विशेष वर्ग को नहीं चुनेंगे। दिल्ली में इसकी जरूरत नहीं है, गरीब और अमीर दोनों को इलाज मिलेगा। यह दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि वह दिल्ली के सभी निवासियों को बेहतर इलाज प्रदान करे।

