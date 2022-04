मकान मालिक की बेटी से दोस्ती बढ़ाकर दी दगा, गेस्ट हाउस में ले जाकर किशोरी से किया रेप

किशोरी ने पुलिस को बताया कि इमरान नाम का युवक उनके घर में किराए पर रहता था। इमरान ने किशोरी से बातचीत करनी शुरू कर दी और धीरे-धीरे गहरी दोस्ती हो गई और इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने उसका रेप किया।

फरीदाबाद। हिन्दुस्तान Praveen Sharma Sat, 16 Apr 2022 02:38 PM

