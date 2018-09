दिल्ली : चोर होने के शक में किशोर की पीट-पीटकर हत्या, तीन लोग गिरफ्तार

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के मुकुंदपुर में मंगलवार सुबह कथित तौर पर कीमती सामान चुराने के लिए एक घर में घुसे किशोर की स्थानीय लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस संबंध में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) असलम खान ने बताया कि 16 वर्षीय लड़का कथित तौर पर कीमती सामान चुराने के इरादे से एक घर में घुसा था, लेकिन घर के मालिक ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पीट-पीटकर मार डाला।

Delhi: 3 people arrested, 3 others absconding and a case registered under section 304 IPC in PS Bhalaswa Dairy, in the incident where a man was beaten to death in Mukundpur earlier today on the suspicion of committing theft.