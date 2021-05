मौसम अलर्ट : दिल्ली में भी ताउते का असर, बादल और बारिश से बदला मौसम, चिपचिपी गर्मी से मिली राहत

गुजरात में लैंडफॉल करने के बाद कमजोर पड़कर आगे बढ़ रहे समुद्री तूफान ताउते का असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। मंगलवार को दिन भर छाए रहे बादल और हल्की बूंदाबांदी के बाद बुधवार तड़के सुबह भी दिल्ली में बारिश हुई। इसके चलते लोगों के चिपचिपी गर्मी से राहत मिली है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि राजधानी में बुधवार का दिन भीगा-भीगा रहेगा। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में मध्यम बरसात होने की संभावना है। जबकि, कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं भी चलने की संभावना है। मौसम की यह गतिविधि गुरुवार को भी जारी रहेगी।

Delhi: The national capital receives light spells of rain, visuals from Minto Road and Connaught Place.



As per IMD's weather forecast, Delhi to experience 'generally cloudy sky with heavy rain today'. pic.twitter.com/wlMJR7k1Jc