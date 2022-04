मेट्रो में भीड़ का फायदा उठाकर बार-बार छू रहा था प्राइवेट पार्ट, लड़की ने यूं सिखाया सबक

स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज इसंपेक्टर अजय कुमार की अगुवाई में टीम ने घटना के दिन कड़कड़डूमा और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर और ट्रेन के कोच में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान की। इसके

इस खबर को सुनें