ग्राहक के खाते से रकम निकलने पर बैंक भरेगा हर्जाना, 15 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दिल्ली की कोर्ट ने सुनाया फैसला

बैंक की तरफ से हाथ खड़े करने के बाद बुजुर्ग ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया। वहां साक्ष्यों को पेश करने की बाध्यता के कारण निर्णय नहीं हो सका। इसके बाद बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत की थी।

Praveen Sharma नई दिल्ली | हेमलता कौशिक Mon, 02 May 2022 09:45 AM

