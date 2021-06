कोरोना कर्फ्यू में चल रहा था स्वीमिंग पूल, पुलिस ने छापा मारकर एक को किया गिरफ्तार

कोरोना महामारी के चलते यूपी सरकार ने स्वीमिंग पूल, स्कूल कॉलेज और जीम खोलने पर पाबंदी लगा रखी है। यूपी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हर वह जगह बंद रखी गई है जहां भीड़-भाड़ होती है। इसके बावजूद कुछ जगहों पर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गाजियाबाद में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है।

Police conduct raid at a private swimming pool in Ghaziabad



"Swimming pool incharge has been arrested for operating the pool during COVID19 lockdown; Strict action being taken," say police pic.twitter.com/XF17pIanHD