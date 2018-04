स्वाति मालीवाल के स्वास्थ्य में आई गिरावट, डॉक्टरों ने दी अनशन खत्म करने की सलाह

कठुआ और उन्नाव रेप केस में पीड़िताओं के लिए जल्द इंसाफ और दोषियों को सजा-ए-मौत की मांग को लेकर बीते चार दिन से राजघाट पर भूख हड़ताल पर बैठीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के अनशन का आज चौथा दिन है।

चार दिन से भूखे रहने के चलते उनके स्वास्थ्य में काफी गिरावट देखी जा रही है। सोमवार को डॉक्टरों की टीम ने राजघाट जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच की। बताया जा रहा है कि जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें और ज्यादा देर तक भूखे न रहने की सलाह दी है।

Medical checkup of Delhi Commission for Women(DCW) Chief Swati Maliwal underway, she has been on a hunger strike near Rajghat since April 13, demanding death penalty for rapists pic.twitter.com/JvcZpqPmJp