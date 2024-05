'कंपनी अपराधी तो उसका प्रभारी भी जिम्मेदार', केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

ऐप पर पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की एक दलील पर जस्टिस खन्ना ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी का प्रभारी है, अगर कंपनी कोई अपराध करती है तो कंपनी के साथ-साथ उसका प्रभारी भी जिम्मेदार है। कंपनी की परिभाषा में एसोसिएशन शामिल है।

दरअसल कोर्ट ने ये बात तब कही जब सिंघवी ने केजरीवाल का बचाव करते हुए कहा कि 'PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) धारा 70 के अनुसार किसी राजनीतिक दल द्वारा किए गए किसी भी कार्य या हर बात का श्रेय उसके संयोजक या अध्यक्ष को नहीं दिया जा सकता। PMLA धारा 70 अपंजीकृत AoP (Association of Persons) यानी व्यक्तियों के संघ का नाम नहीं लेता है।'

इसके बाद जस्टिस खन्ना ने उसने पूछा कि तो फिर AAP (आम आदमी पार्टी) क्या है?

सिंघवी ने कहा- AAP एक कॉर्पोरेट इकाई नहीं है, बल्कि The Representation of the People Act (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम) के तहत रजिस्टर्ड है।

फिर जस्टिस खन्ना ने पूछा- क्या AAP के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है? इसके जवाब में सिंघवी ने ना कहा।

इसके बाद जस्टिस खन्ना ने पूछा- तो फिर वो (अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू) क्या कह रहे हैं कि AAP को भी भविष्य में आरोपी बनाया जाएगा।

सिंघवी ने कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए।

फिर जस्टिस खन्ना बोले- आप कहना चाहते हैं, जिसके पास परोक्ष जिम्मेदारी है, वो सीधा जिम्मेदार नहीं है...तो आप गलत हैं। प्रभारी व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाता है। आगे उन्होंने कहा, भरोसा देने के लिए ही यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें धारा 70 के कारण गिरफ्तार किया जा रहा है।

सिंघवी ने कहा- किसी कंपनी का उल्लेख करने मात्र से प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, यह मेरा तर्क है।

जस्टिस खन्ना बोले- कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का प्रभारी है...यदि कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो कंपनी के साथ-साथ आप भी परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। कंपनी की परिभाषा में एसोसिएशन शामिल है...

सिंघवी बोले- आप राजनीतिक दलों पर विचार नहीं कर रहे थे, बल्कि व्यापारिक संस्थाओं पर विचार कर रहे थे। इसमें व्यावसायिक दृष्टिकोण है, इसमें AoP (व्यक्तियों का संघ) नहीं है।

जस्टिस खन्ना: समाज को AoP द्वारा कवर किया जाएगा।

सिंघवी बोले- 'वे कहते हैं कि AAP के पीछे उनका दिमाग है...वह रिश्वत की मांग में शामिल हैं। इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। साथ ही, यह विधेयात्मक अपराध है, PMLA का नहीं। वे धारा 164 में बयान दर्ज करते हैं... लेकिन वह भी कमजोरी दर्शाता है।'