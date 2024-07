Hindi News NCR दिल्ली शराब घोटाला: SC जज ने बिजनेसमैन बोइनपल्ली की याचिका पर सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या वजह

दिल्ली शराब घोटाला: SC जज ने बिजनेसमैन बोइनपल्ली की याचिका पर सुनवाई से खुद को किया अलग, क्या वजह

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी बिजनेसमैन बोइनपल्ली की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को खुद को अलग कर लिया।

Sneha Baluni Tue, 16 Jul 2024 01:16 PM पीटीआई,नई दिल्ली