सुपरटेक के ट्विन टावर गिराने की तैयारियों में आई तेजी, सोसाइटी के सामने की सड़क बंद

सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 40 मंजिला ट्विन टावरों को ध्वस्त करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। एडिफिस संस्था की ओर से टावर के सामने वाली सड़क बंद कर दी गई है। यह सड़क गेझा रोड से इस मार्ग को जोड़ती थी।

नोएडा | हिन्दुस्तान Praveen Sharma Fri, 01 Apr 2022 11:56 AM

इस खबर को सुनें