सुनंदा पुष्कर मौत मामला स्पेशल कोर्ट के पास भेजा गया, 28 मई को होगी सुनवाई

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले को विधि निर्माताओं के खिलाफ सुनवाई के लिए गठित स्पेशल कोर्ट के पास भेज दिया। इस मामले में थरूर के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में चार्जशीट दायर की गई है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने इस मामले को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के पास ट्रांसफर कर दिया जो 28 मई को इस मामले में विचार करेंगे।

अदालत ने कहा, ''चूंकि वह संसद सदस्य हैं, इसलिए मामले को नेताओं के लिए गठित स्पेशल कोर्ट के पास भेजा जा रहा है, जिसके प्रभारी अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल हैं। मामले पर 28 मई को सुनवाई होगी।

