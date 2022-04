'CNG पर सब्सिडी दें तो नहीं बढ़ेगा किराया', ऑटो-टैक्सी यूनियन की मांग कहा- लोगों पर नहीं डालना चाहते बोझ

सरकार ऑटो-टैक्सी किराए की समीक्षा के लिए समिति गठित करने को तैयार है। परिवहनमंत्री कैलाश गहलोत ने कहा सरकार ऑटो-टैक्सी यूनियन की चिंता को समझती है,इसलिए जल्द ही किराया निर्धारण समिति का गठन किया जाएगा

संवाददाता,नई दिल्ली Swati Kumari Sat, 16 Apr 2022 05:46 AM

