सुभाष चोपड़ा बने दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष, कीर्ति आजाद को मिला ये पद

कांग्रेस ने अपने पूर्व विधायक सुभाष चोपड़ा (Subhash Chopra) को अपनी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (Delhi Congress) का अध्यक्ष और पूर्व सांसद कीर्ति आजाद (Kirti Azad) को चुनाव प्रचार समिति (Campaign Committee Chairman) का प्रमुख नियुक्त किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से बुधवार को जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चोपड़ा और आजाद की नियुक्ति की।

गौरतलब है कि चोपड़ा पहले भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। वह कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक भी रहे हैं। कई बार विधायक रहे सुभाष चोपड़ा कांग्रेस के टिकट पर 1989 में साउथ दिल्ली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। चोपड़ा 1970 में डूसू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

Subhash Chopra appointed as the new Chief of Delhi Congress. Kirti Azad will be the Campaign Committee Chairman of the unit. pic.twitter.com/Jv0G7gp9Ym