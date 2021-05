दिल्ली में कोरोना से लड़ाई के लिए जल्दी ही तीसरी वैक्सीन स्पूतनिक-वी (Sputnik V) की उपलब्धता भी बढ़ सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि रूसी वैक्सीन Sputnik V के मैन्युफैक्चरर्स ने टीकों की सप्लाई को लेकर सहमति जताई है। हालांकि अभी टीकों की सप्लाई की मात्रा को लेकर फैसला नहीं हो सका है। इससे पहले मॉडर्ना और फाइजर जैसी विदेशी वैक्सीन कंपनियों ने सीधे राज्यों को सप्लाई करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के अलावा पंजाब को भी दोनों कंपनियों ने वैक्सीन की सप्लाई से इनकार कर दिया था।

इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि राजधानी में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस (Mucormycosis) के 620 मामले सामने आए हैं, लेकिन इसके इलाज के लिए जरूरी एंफोटेरिसिन-बी (Amphotericin-B) इंजेक्शन की कमी है।

Talks are on with them. Their people had a meeting with our officers yesterday. Talks are underway as to what quantity of vaccines will they provide us. They will supply to us: Delhi CM Arvind Kejriwal on Sputnik V vaccines pic.twitter.com/dJQsR0PCNm