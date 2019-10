सपा नेता और उनके भतीजे की हत्या में वांटेड दो कुख्यात बदमाश दिल्ली में गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से दो पिस्तौल तथा आठ कारतूस बरामद किए हैं। स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने शनिवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान शाहनवाज अंसारी तथा जब्बार के रूप में हुई है। शाहनवाज अंसारी गिरोह का सरगना है, जबकि जब्बार शार्प शूटर है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हाजी अहसान तथा उनके भतीजे शादाब की हत्या के मामले में दोनों वांछित थे।

उन्होंने कहा कि सहायक पुलिस आयुक्त अतर सिंह के देखरेख में इंस्पेक्टर शिव कुमार के नेतृत्व में दोनों अपराधियों को शुक्रवार को यहां कड़कड़डूमा कोर्ट के पास जगतपुरी से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस पूछताछ में दोनों ने बताया कि हाजी अहसान के साथ उनका संपत्ति विवाद था जिसके कारण उसकी हत्या की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि 28 मई को दोनों ने हाजी अहसान पर हमले की योजना जिसमें उसके दो अन्य साथी दानिष कनकपुर तथा दानिश उब्बनवाला भी शामिल थे।

