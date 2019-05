दिल्ली एयरपोर्ट से 25 किलो मादक पदार्थ के साथ दक्षिण अफ्रीकी महिला गिरफ्तार

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने गुरुवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दक्षिण अफ्रीका की एक महिला को लगभग 25 किलो मादक पदार्थ के साथ पकड़ लिया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद किए गए मादक पदार्थों की कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है। सीआईएसएफ के मुताबिक, महिला की पहचान दक्षिण अफ्रीका की नागरिक नोम्सा लुटालो के रूप में की गई है।

#CISF nabbed a foreign lady namely Ms Nomsa Lutalo carrying 25 kg Narcotic Substance (Pseudoephedrine) worth approx. INR. 25 lakh concealed in the false bottom of trolley bag @ IGI Airport, New Delhi. Passenger was handed over to NCB officials. pic.twitter.com/wYowdKylTE