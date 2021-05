एसएन श्रीवास्तव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालने वाले एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। पिछले साल की शुरुआत में एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

गृह मंत्रालाय द्वारी जारी आदेश में कहा गया है, 'सक्षम प्राधिकारी से अनुमति मिलने के बाद आईपीएन एसएन श्रीवास्तव जो वर्तमान में दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। यह कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।'

SN Shrivastava, presently holding the additional charge of Commissioner of Police, Delhi is hereby appointed to the post of Commissioner of Police: Ministry of Home Affairs (MHA)



(File photo) pic.twitter.com/gLs542gTvL