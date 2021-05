दिल्ली में काला जठेड़ी गैंग के 6 शार्प शूटर पकड़े, आरोपियों में 4 नाबालिग

दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों में मोस्ट वॉन्टेड गैंगस्टर काला जठेड़ी गैंग (Kala Jathedi) के छह सदस्यों को पकड़ा है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, दो आरोपियों की पहचान हरियाणा के झज्जर निवासी मंजीत (22) और हरियाणा के रोहतक निवासी मोहित गिल (24) के तौर पर हुई है। बाकी चार नाबालिग हैं।

पुलिस ने बताया कि 20 मई को सूचना मिली थी कि बवाना इलाके में मोहित लांबा नामक व्यक्ति गोली लगने से जख्मी हो गया है। पुलिस ने उसे एमवी अस्पताल पहुंचाया। लांबा कुतुबगढ़ गांव का निवासी है।

लांबा ने बताया कि निखिल ने उसे कटेवरा नहर पर बुलाया था। लांबा जब वहां पहुंचा तो निखिल वहां पांच लोगों के साथ मौजूद था और उसने गोली चला दी। किसी तरह वहां से भागकर लांबा ने अपनी जान बचाई।

